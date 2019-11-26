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أخبار العالم

محلل سياسي يكشف أهداف زيارة ولي عهد السعودية للإمارات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:39 م
الامارات والسعودية
الامارات والسعودية
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سعيد العربي
أكد المحلل السياسي أحمد الحميري، أن زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات، تؤكد للعالم أجمع عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمعهما و أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات في المنطقة، وفقا لموقع 24.

ولفت الحميري، إلى أن "هذه الزيارة تاريخية من حيث مضامينها السياسية والاقتصادية وتؤكد على دور البلدين الإقليمي فى مواجهة متغيرات متسارعة تمس كل قضايا المنطقة والعالم العربي، وهي مهمة جدًا كونها رسالة واضحة لمن شكك في علاقة الدولتين، لتثبت أن تحالف البلدين قائم ومستمر، وعلاقة السعودية والإمارات علاقة تاريخ ومصير لن ينفصل، وقد شهد الوقت على صدق هذه العلاقة".

وأكد أن "هذه الزيارة لها أهمية خاصة، وجاءت في ظل ظروف إقليمية استثنائية، فهناك الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتتعلق بالأمن القومي العربي، وهذا يستوجب التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين وتقع عليهما مسؤولية كبيرة لحماية الأمن القومي العربي، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

وقال الحميري ان المباحث آت ستتطرق إلى تطورات المنطقة، ومشروع السلام الذي يتحرك ملفه سريعًا وسيكون حتمًا مطروحًا على طاولة اللقاء أثناء الزيارة، فالمنطقة بدأت تصرخ وتطلب الحلول السريعة، وإن كانت فردية لكبح هيجان التطرف والمتطرفين"
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