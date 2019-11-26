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رياضة

عبد الرحمن مجدي: الاحتراف الآن ليس في صالحي.. وأتمنى أن أكون ربع صلاح

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:39 م
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
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محمد رشاد
أكد عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أن الاحتراف في الوقت الحالي ليس في صالحه، مشيرا إلى أنه يتمنى ان يكون فى ربع مستوى نجمنا المصري محمد صلاح.

مجدي شارك بشكل كامل في مواجهة الدراويش أمام الجزيرة بالبطولة العربية، وصنع هدفي انتصار فريقه 2-0 إضافة إلى حصوله على ركلة جزاء أُهدرت ليقود الفريق الساحلي لربع النهائي، رغم تواجده قبل أيام رفقة المنتخب الأولمبي الذي حقق بطولة أمم إفريقيا.

وعقب المباراة قال الجناح الشاب لقناة أبو ظبي الرياضية: "أشكر الله أولا على بطولة إفريقيا وبالتأكيد جميع الدول العربية كان سعيدة لمصر. أغلقت هذه المرحلة وركزت على مباراة الإسماعيلي وكنا على قدر المسؤولية وسنفكر في المباراة التالية".

وأضاف "الإسماعيلي ناد كبير لا يقل عن الأهلي الوزمالك، ولا نشارك من أجل شرف المشاركة وإنما لتحقيق البطولة، والجهاز الفني واللاعبون يريدون تحقيق شيء".

وعن طموحات الاحتراف أوضح "أولا أفكر في أدائي ثم النادي الذي له فضل علي، ونركز على تقديم شيء جيد في الدوري والكأس والبطولة العربية. أتمنى أن أكون ربع محمد صلاح وأعمل على نفسي أكثر".

وبشأن العروض العديدة التي تلقاها في الآونة الأخيرة بحسب سؤال وجهه المحلل خالد بيومي أجاب "أكيد الاحتراف الآن لن يكون شيئا جيدا لصالحي. أركز مع النادي حاليا، ثم في وقت الاحتراف".

وانتقل صاحب الـ22 عاما إلى صفوف الدراويش في صيف 2017 قادما من الترسانة.
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