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أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار إشهار نادي "المحامين" وفقا لأحكام قانون الرياضة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:47 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار إدارة الهيئات العامة بوزارة الشباب والرياضة، رقم 312 لسنة 2019 بإشهار نادى نقابة المحامين تحت رقم (422 بتـاريخ 11 نوفمبر 2019).

وذلك على قطعة الأرض الكائنة أسفل كوبرى المنيب بالطريق الدائرى من كـورنيش النيـل بالمعادى بـدائرة مـصر القديمـة علـى مـساحة (2888م2) الموضـحة بـالقرار رقم 2060 لسنة 2001 الصادر عن الدكتور محافظ القاهرة طبقًا لأحكام قـانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لأندية الـشركات والمـصانع والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختـصة تنفيذه كل فيما يخصه.
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