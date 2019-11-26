بالمجان.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في الوادى الجديد

انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد، من استخراج بطاقات الرقم القومي لـ1000 سيدة وفتاة، ضمن المرحلة الثانية لاستخراج البطاقات المجانية هذا العام.



قالت نادية عزمى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد إنه سبق استخراج 1000 أخرى مجانية بالمرحلة الأولى بجميع مراكز المحافظة الخمسة، ليصل الإجمالي 2000 بطاقة للطالبات والسيدات وبعض الخريجات.



أوضحت، أنه فور الانتهاء من استلام وتسليم الرقم القومي بالتنسيق مع الأحوال المدنية سوف يتم استلام مرحلة جديدة.



وأشارت عزمى إلى أن استخراج بطاقات الرقم القومي منحة مجانية يقدمها المجلس القومي للمرأة وفروعه بمحافظات الجمهورية برئاسة د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية.

