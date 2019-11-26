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محافظات

بالمجان.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في الوادى الجديد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:52 م
إستخراج 1000 بطاقة
إستخراج 1000 بطاقة رقم قومي
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منصور ابوالعلمين
انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد، من استخراج بطاقات الرقم القومي لـ1000 سيدة وفتاة، ضمن المرحلة الثانية لاستخراج البطاقات المجانية هذا العام.

قالت نادية عزمى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد إنه سبق استخراج 1000 أخرى مجانية بالمرحلة الأولى بجميع مراكز المحافظة الخمسة، ليصل الإجمالي 2000 بطاقة للطالبات والسيدات وبعض الخريجات.

أوضحت، أنه فور الانتهاء من استلام وتسليم الرقم القومي بالتنسيق مع الأحوال المدنية سوف يتم استلام مرحلة جديدة.

وأشارت عزمى إلى أن استخراج بطاقات الرقم القومي منحة مجانية يقدمها المجلس القومي للمرأة وفروعه بمحافظات الجمهورية برئاسة د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية.
بالمجان.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في الوادى الجديد
بالمجان.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في الوادى الجديد
بالمجان.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في الوادى الجديد
بالمجان.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في الوادى الجديد
بالمجان.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في الوادى الجديد
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