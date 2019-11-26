ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:44 م
الطلاب يتدربون على
الطلاب يتدربون على استخدام التابلت
Advertisements
ياســـمين بدوي
شهدت اليوم مدرسة الناصرية الثانوية بنين بمحافظة الإسكندرية، تنظيم ورشة عمل للطلاب تدور حول موضوع التعلم الذكي وصيانة التابلت.

وتم خلال هذه الورشة تدريب طلاب الصف الثاني الثانوي على ثلاثة محاور وهي استخدام التابلت، والدخول على بنك المعرفة، وحل مشكلات التابلت وصيانته.

وكان التفاعل واضح من طالبات المدرسة، وقام المحاضر بالإجابة على جميع أسئلة الطالبات والطلاب الحاضرين.

وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من التوصيات وأهمها: القيام بمبادرة لنشر ثقافة التعلم الذكي بإدارة شرق الاسكندرية التعليمية ، وتكوين فريق من طالبات وطلاب الإدارة لإنجاز هذا الهدف.

وساد ورشة العمل جو من التعاون والرغبة في الاستفادة من خبرات جميع الحاضرين لإفادة العملية التعليمية ودمج التكنولوجيا ، وتمكين جميع المدرسين والطلاب بالإدارة من استخدام أدوات التعلم الذكي.
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية
Advertisements

ترشيحاتنا

عقب هجوم مرتضى منصور.. خالد الغندور يكشف أسرار رفضه الظهور بـ الحدث

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

تكليف عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة فريال محمد.. صور

عقب الهزيمة أمام إنبي.. رسالة صادمة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

حاجات كتير بتتغير| متحدث بيراميدز السابق يدعم طارق حامد فى أزمته مع مرتضى منصور

فيديوجراف| شيرين سيف النصر تصدم جمهورها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد

إيمي سالم تتألق بـ 4 فساتين جريئة .. ما الأجمل ؟

شجار بين شاب عشريني وشقيقته ينتهي في قسم الشرطة.. شاهد