ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام التابلت بمدرسة في الإسكندرية

شهدت اليوم مدرسة الناصرية الثانوية بنين بمحافظة الإسكندرية، تنظيم ورشة عمل للطلاب تدور حول موضوع التعلم الذكي وصيانة التابلت.





وتم خلال هذه الورشة تدريب طلاب الصف الثاني الثانوي على ثلاثة محاور وهي استخدام التابلت، والدخول على بنك المعرفة، وحل مشكلات التابلت وصيانته.





وكان التفاعل واضح من طالبات المدرسة، وقام المحاضر بالإجابة على جميع أسئلة الطالبات والطلاب الحاضرين.





وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من التوصيات وأهمها: القيام بمبادرة لنشر ثقافة التعلم الذكي بإدارة شرق الاسكندرية التعليمية ، وتكوين فريق من طالبات وطلاب الإدارة لإنجاز هذا الهدف.



