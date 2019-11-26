أستاذ بجامعة المنصورة يشارك فى المؤتمر الدولي للسرطان وعلاجه بدبي

شارك الدكتور محمد الفار استاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعه المنصورة كضيف الشرف للمؤتمر الدولي للسرطان وعلاجه بدبى ورئيس الجلسة العلمية الاولي للمؤتمر .

وكانت اللجنة العلمية العالمية قد اختارته وذلك تقديرا لريادته و لمسيرته العلمية وانجازاته العالمية بهذا المجال .

وافتتح الدكتور محمد الفار المؤتمر المحاضرة العلمية الرئيسية الشرفية الاولي به واستعرض خلالها نتائج بحوثه علي مدي أربعون عاما عن الاتجاهات الحديثة لاكتشاف وعلاج الأورام .

كما استعرض استخداماته الرائدة لمواد طبيعية في تركيبات نانوية وكذا اُسلوب العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للسرطان كرائد دولي.