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تعليم

أستاذ بجامعة المنصورة يشارك فى المؤتمر الدولي للسرطان وعلاجه بدبي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:44 م
الدكتور محمد الفار
الدكتور محمد الفار استاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامع
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همت الحسينى
شارك الدكتور محمد الفار استاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعه المنصورة كضيف الشرف للمؤتمر الدولي للسرطان وعلاجه بدبى ورئيس الجلسة العلمية الاولي للمؤتمر .
وكانت اللجنة العلمية العالمية قد اختارته وذلك تقديرا لريادته و لمسيرته العلمية وانجازاته العالمية بهذا المجال .
وافتتح الدكتور محمد الفار المؤتمر المحاضرة العلمية الرئيسية الشرفية الاولي به واستعرض خلالها نتائج بحوثه علي مدي أربعون عاما عن الاتجاهات الحديثة لاكتشاف وعلاج الأورام .
كما استعرض استخداماته الرائدة لمواد طبيعية في تركيبات نانوية وكذا اُسلوب العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للسرطان كرائد دولي.
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