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توك شو

رئيس شركة المقاولون العرب: المصريون أجلوا إجازاتهم من أجل نفق قناة السويس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:48 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب
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توك شو
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إن شركة المقاولون العرب شاركت في تنفيذ حلم قناة السويس، موضحًا أنه فخور بهذا العمل القوي والبالغ فى الصعوبة. 

وأضاف المهندس محسن صلاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الجميع حقق أكبر مكسب، وهو تنفيذ هذه التقنية بأيادٍ مصرية.

وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن جميع المعدات التى استخدمت فى أنفاق قناة السويس كانت مصرية، وأن المصريين كانوا يمتلكون خبرة استخدام هذه الماكينات.

وأوضح المهندس محسن صلاح، أن من عمل فى نفق قناة السويس من 4 لـ 7 آلاف عامل مصري، مؤكدا أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها فى أنفاق القناة.

وألمح المهندس محسن صلاح إلى أن المصريين كانوا يؤجلون الإجازات من أجل تنفيذ نفق قناة السويس، ومتابعة ما يتم تنفيذه، وكشف أن الماكينات المستخدمة كانت مثل القطار، وكانت هناك مخاطر.

وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن كل منطقة يتم الحفر فيها يتم العمل معها على حسب التربة التى يتم الحفر فيها.

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