الصحة: كشف مبكر عن الدرن ووصلنا لـ 12 حالة مصابة بين كل 100 ألف نسمة.. فيديو

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيتم توفير الخدمة الطبية المتكاملة للمواطن بما يحقق رضاء المواطن.



وأضاف وجدي أمين في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن وزارة الصحة تهتم بالمستشفيات الصدرية وتقديم الخدمة الصحية لجميع المواطنين، وهناك جهود لتطوير بعض المستشفيات.



وتابع وجدي أمين:" هناك جهود من أجل تطوير بعض المستشفيات وإنشاء الرعايات المركزة في مستشفيات الأمراض الصدرية وإنشاء بعض الخدمات الطبية في مجال الصدر مثل عيادات الإقلاع عن التدخين".



وأكمل وجدي أمين:" برنامج مكافحة الدرن في مصر يسير بخطوات جيدة لتحقيق التنمية المستدامة، ووصلنا إلى معدل 12 حالة من كل 100 ألف نسمة مصابة بالدرن، ونعمل على بذل مزيد من الجهد للتماشي مع الرؤية السياسية التي تدعمنا لتحقيق الأهداف مثل المبادرات الصحية الرئاسية".



ولفت وجدي امين:" وزارة الصحة تعمل على الكشف المبكر عن مرض الدرن بما يحقق نتائج جيدة وتقوية نظام المعامل التي تكشف الدرن، ونعمل على الكشف المبكر في السجون والمدن الجامعية والمصانع وهذه الحملات قامت بمسح شامل لفحص المواطنين والحالات المصابة يتم تقديم العلاج فيها بالمجان".

