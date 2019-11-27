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فن

بطولة منى زكى .. شريف سلامة : تعاقدت على الصندوق الأسود والتصوير الشهر المقبل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
أكد الفنان شريف سلامة انه تعاقد على بطولة فيلم " الصندوق الاسود " ، والذى يعود من خلال الى شاشة السينما .

وتابع " شريف سلامة " فى تصريحات خاصة لـصدى البلد ، ان العمل يقوم ببطولته عدد من الفنانيين على راسهم منى زكى ومحمد فراج ، ومن المقرر البدء فى تصويره الشهر المقبل .

كان أخر أعمال شريف سلامة هى قصة بدلة جديدة ، والتى كانت من ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك " ، وهذة أحداث القصة من إخراج محمد جمعة، جميع القصص من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، و إنتاج: شركة آرت ميكرز Art Makers Production للمنتج أحمد أبو المعاطى.

إما أخر مشاركات شريف سلامة سينمائيًا فكان فيلم الباب يفوت والذى تقع أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول مشاكل دائرة ومستمرة بين زوجان، حيث تتعرض المحامية أمل (درة) للكثير من المواقف الكوميدية مع زوجها الطبيب البيطري الذي يدعى توفيق (شريف سلامة)، منها مواصلتها العمل وهى في الشهور الأخيرة من الحمل، مما يعرضها للشعور بآلام الولادة أثناء إحدى المرافعات.
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