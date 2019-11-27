طلب إحاطة بشأن الخلط بين مهنتي الطب البيطري والصيدلة بـ جامعة المنصورة

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن الخلط بين مهنتي الطب البيطري والصيدلة بجامعة المنصورة.





وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنشاء برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد خريجين بمسمى (حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية)، يعد خلطا كبيرا بين مهنتي الطب البيطري والصيدلة.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى ضرورة عرض أي برنامج دراسي على القطاع المختص ليتم دراستها دراسة دقيقة قبل دخوله إطار التنفيذ حيث إنه كان لابد أن يتم عرضه أولا على لجنة قطاع الدراسات البيطرية وقطاع لجنة الصيدلة وبعد ذلك تتم الموافقة عليه من جانب المجلس الأعلي للجامعات.





يأتى ذلك بعد أن وجهت نقابة الصيادلة مذكرة لكل من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات لرفض قرار إنشاء برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد خريجين بمسمى (حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية).





وقال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إنه بمجرد العلم بوجود برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة يمنح الدارسين فيه شهادة بمسمى "بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية"، تم إرسال مكاتبات إلى رئيس جامعة المنصورة والدكتور عميدة صيدلة المنصورة للاعتراض على هذا البرنامج.





وأكد شمعة، لـ"صدي البلد" أن الحاصل على هذا المؤهل يتداخل في مجال عمل الصيدلة بمجرد حصوله عليه، مضيفا أنه تم التواصل مع النقابة العامة للصيادلة والتنسيق معها لحظة بلحظة لاتخاذ التدابير القانونية والإجرائية ضد هذا البرنامج.





وأشار نقيب صيادلة الدقهلية، إلى أن هذا المسمى فقط يعد تدخلا سافرا في حقوق مهنة الصيدلة وتعديا واضحا على الحدود الفاصلة بين مهنتي الصيدلة والطب البيطري.





قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن عمل برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة يمنح الدارسين فيه شهادة بمسمى بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، قمة الخلط والاستهتار، مضيفا أن تعريفات الصيدلة وحدود عملها على مستوى العالم معلومة للجميع.





وأكد الشيخ، لـ"صدي البلد" أن تدريس بعض مواد الصيدلة بكليات أخرى ينال من قيمة مصر أولا وسمعتها بين الدول؛ لأن كل مجال له دوره فلا يجب أن يتدخل الصيدلي في عمل الأطباء بالمثل ممنوع منعا باتا تدخل غير الصيادلة في صميم عمل الصيادلة حفاظا على صحة الجميع.





وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن البرنامج الدراسي تعدي صارخ على التعليم الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدي على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969).





وأوضحت النقابة أن كلية الطب البيطري جامعة المنصورة أعلنت عن منح بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية "تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية" مدة الدراسة به 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة (190) ساعة معتمدة، يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمقبولين بكلية الطب البيطري عن طريق مكتب التنسيق، ويجوز التحويل من البرنامج العادي إلى البرنامج المميز خلال السنة الدراسية الأولى والثانية.





كما أعلنت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة عن الجدول الدراسي لهذا البرنامج فكانت المواد الدراسية تتضمن كيمياء صيدلية الممارسات التصنيعية للدواء، وهذه المواد هي مواد كليات الصيدلة مما يكون معه هذا البرنامج قد خرج عن دراسة الطب البيطري ويمنح بكالوريوس صيدلة.





وأكدت النقابة أن تدريس برنامج متميز بكلية الطب البيطري تحت مسمى برنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية هو إنشاء لقسم بكلية الطب البيطري يختص به كلية الصيدلة، وهو تعدي صارخ على التعليم الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدي على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969).





وشددت النقابة على أن القرار الإداري باطل لأنه يخالف نص قانوني آمر ويهدد التخصص والتميز بين كليات الجامعة، لذا تطالب النقابة بإلغائه قبل استفحال الأمر وقبل خلق مراكز قانونية هي مخالفة في الأساس لكافة القوانين.





وسردت نقابة الصيادلة فى المذكرة الأسباب القانونية التي تجعل القرار الإداري الخاص بإنشاء هذا البرنامج مخالفا للقوانين ومتعديا على اختصاص كليات الصيدلة وذلك وفقا لما يلي :





أولا : تنص المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 على أنه "ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون – تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا".





معنى هذا أن تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الحيوان سواء من الباطن أو الظاهر هو ممارسة لمهنة الصيدلة وأي برنامج أو قسم في أي كلية يكون مواده مقصود منها تعليم طلابها تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الإنسان أو الحيوان يكون تعليم صيدلي من اختصاص كليات الصيدلة فقط.





ثانيا : عرف القانون 416 لسنة 1954 على أن مهنة الطب البيطري هي "تشخيص وتحديد سبل علاج الحيوان واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتأكد من السيطرة على العدوى التي قد تنشأ من الأمراض التي تصيب الحيوان سواء للحيوانات الأخرى أو الأنسان وكذلك توكيد أمانيه الغذاء والأمصال المختلفة للحيوان وكذلك أمانية غذاء الإنسان من الحيوانات المختلفة كاللحوم والألبان لما لكل هذا من مردود على الصحة العامة ككل ."





- من جماع هذا يتضح أنه ليس من مزاولة مهنة الطب البيطري تجهيز أو تركيب أو تجزئة الدواء لعلاج الحيوان.

- وأن هذا من مزاولة مهنة الصيدلة واختصاص الصيادلة وليس البيطريين .

- وعليه فإن تعليم تركيب وتجزئة وتجهيز الدواء هو تعليم صيدلي ومن اختصاص كليات الصيدلة وليس كليات الطب البيطري .





ثالثا : قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نصت المادة (5) منه على أنه "تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها.





وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة .





- مما مفاده أن تدريس مادة الكيمياء الصيدلية ومادة الممارسات التصنيعية للدواء بكلية الطب البيطري هو تكرار للمواد التي تدرس بكليات الصيدلة مما تكون معه كلية الطب البيطري جامعة المنصورة قد خالفت قانون تنظيم الجامعات ودرست مواد ليس من اختصاصها تدريسها.





رابعا : تنص المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أنه "يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية :





2- دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.



