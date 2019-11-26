Honor V30 يرى النور رسميا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

أطلقت علامة Honor الصينية المملوكة لـ هواوى اليوم رسميًا النسخة الـ Pro من أحدث هواتفها Honor V30 فى الصين، والذى يحمل اسم Honor V30 Pro بمنصة تصوير قوية تضعه للمنافسة بقوة فى فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات.





وبحسب موقع جى إس إم آربنا التقنى، يأتى Honor V30 Pro بشاشة قياس 6.57 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض Full HD+، مع شاشة كاملة بدون أي حواف ولكن بها كاميرا أمامية على شكل ثقب.





ويحتوى Honor V30 Pro على معالج قوى من نوع Kirin 990 بقوة 2.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة زصزل عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة إضافية.





ولعشاق التصوير يأتى Honor V30 Pro بكاميرا أساسية بدقة 40 و 8 و 8 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 و 8 لإلتقاط صور سيلفى بتقنية العزل.





ويمتلك Honor V30 Pro قارىء للبصمة فى الجنب فى نفس مكان زر التشغيل والقفل، كما يعمل بنظام Android 10.0، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.



