ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عماد الدين حسين يستعرض أهمية أنفاق بورسعيد لمصر ..فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين عدد من الأنفاق بمدينة بورسعيد سيساعد على ازالة العوارض الموجودة بين الوادي والدلتا من جهة وقناة السويس من جهة أخرى.

وأشار عماد الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية on e إلى أنه تم إعداد منطقة للانتظار والتفتيش تدخل إليها السيارات وتتعرض لعملية التفتيش الأساسية ، وكلما كانت عملية التفتيش أسرع كلما قلت فترة الانتظار.

وتابع أديب أن تلك الأنفاق ستساعد على ربط الوادى والدلتا بسيناء وتربط مصر أكثر بالدول العربية.

وأشار إلى أن تلك الأنفاق ستقلل عدد ساعات الانتظار للعبور من غرب لشرق القناة والعكس ونقل البضائع.

وقال رئيس تحرير جريدة الشروق إن مشروع الأنفاق سيعيش كثيرا ولن يكون مشروع عابر بل سيكون قاطرة اقتصادية للتنمية في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يقود العبور الثاني لسيناء.. السيسي يفتتح أنفاق بورسعيد وعددا من المشروعات العملاقة الكبرى

عماد الدين حسين يوضح أهمية الأنفاق بين بورسعيد وشمال سيناء.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد وفاة طفلة تعرضت لخربشة كلب .. كيف تتجنب الموت بداء السعار؟

بعد شائعة زيادة وزنها.. صور تكشف جمال شيرين سيف النصر

شجار بين شاب عشريني وشقيقته ينتهي في قسم الشرطة.. شاهد

عقب الهزيمة أمام إنبي.. رسالة صادمة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة| الإفتاء تجيب

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كرات البيض بالبطاطس وسلطة كابريس ووجبة فاكهة بالأرز

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد

إيمي سالم تتألق بـ 4 فساتين جريئة .. ما الأجمل ؟