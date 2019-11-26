عماد الدين حسين يستعرض أهمية أنفاق بورسعيد لمصر ..فيديو

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين عدد من الأنفاق بمدينة بورسعيد سيساعد على ازالة العوارض الموجودة بين الوادي والدلتا من جهة وقناة السويس من جهة أخرى.



وأشار عماد الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية on e إلى أنه تم إعداد منطقة للانتظار والتفتيش تدخل إليها السيارات وتتعرض لعملية التفتيش الأساسية ، وكلما كانت عملية التفتيش أسرع كلما قلت فترة الانتظار.



وتابع أديب أن تلك الأنفاق ستساعد على ربط الوادى والدلتا بسيناء وتربط مصر أكثر بالدول العربية.



وأشار إلى أن تلك الأنفاق ستقلل عدد ساعات الانتظار للعبور من غرب لشرق القناة والعكس ونقل البضائع.



وقال رئيس تحرير جريدة الشروق إن مشروع الأنفاق سيعيش كثيرا ولن يكون مشروع عابر بل سيكون قاطرة اقتصادية للتنمية في مصر.