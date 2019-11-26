أونر تكشف عن هاتفي 30 V و V 30 pro الذكيين

أزاحت شركة "أونر" الصينية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، الستار عن هاتفي "في 30" و"في 30 برو" الذكيين، أحدث منتجاتها من أجهزة الهواتف الذكية المتوسطة إلى المرتفعة الإمكانيات.



ويأتي هاتف "في 30 برو" مزودا بشاشة عرض مقاسها 6.57 بوصة بدقة عرض "1080 بي" بتصميم مشابه لشاشة هاتف "جالاكسي إس 10 بلس" من "سامسونج"، وكاميرا رقمية لتصوير السيلفي ذات عدسة فائقة العُرض بدقة وضوح 12 ميجا بكسل - مقابل كاميرا بدقة وضوح 8 ميجا بكسل في نسخة "في 30" - إلى جانب الكاميرا الخلفية التقليدية ذات دقة الوضوح 40 ميجا بكسل.



وتشمل المواصفات الفنية الأخرى للهاتف بطارية بقدرة 1400 ميلي أمبير/ثانية وشاحن بقوة 40 وات والذي تزعم "أونر" أنها يستطيع الوصول إلى نسبة شحن 70% في غضون 30 دقيقة.



ويعتمد الهاتف "في 30 برو" على معالج "كيرين 990" الذي تطوره شركة "هواوي" والذي يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس، فيما يعتمد الهاتف "في 30" العادي على معالج "كيرين 990" القياسي المزود بمودم منفصل "بارونج 500" الداعم لشبكات الجيل الخامس.



ولم تعلن الشركة بعد عن موعد طرح الهاتفين الجديدين خارج السوق الصينية، حيث يصل سعر الهاتف "في 30 برو" إلى 3.899 يوان صيني (ما يعادل نحو 550 دولارا أمريكيا) للنموذج المزود بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت وتخزين داخلي بمساحة 128 جيجا بايت، و4.199 يوان (نحو 600 دولار) للنموذج 8 جيجا بايت/256 جيجا بايت، في حين يصل سعر الهاتف "في 30" إلى 3.299 يوان (نحو 370 دولارا) للنموذج 6 جيجا بايت/128 جيجا بايت، و3.699 يوان (نحو 525 دولارا) للنموذج 8 جيجا بايت/128 جيجا بايت.