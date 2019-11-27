"مايكروسوفت" تؤجل إطلاق سماعات أذن حاسبات "سيرفيس" اللوحية حتى ربيع 2020

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، عن تأجيل إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بأجهزة "سيرفيس" اللوحية، حتى ربيع 2020.



ولم تكشف الشركة، التي كانت تعتزم إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية في وقت لاحق من العام الجاري، عن أسباب تأجيل الإطلاق.

وتعتزم الشركة إطلاق السماعات الجديدة باللونين الرمادي والأبيض خلال موسم الربيع المقبل.



وكانت "مايكروسوفت" قد أزاحت الستار عن سماعات الأذن الجديدة خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إلى جانب حاسبات "سيرفيس بور 7" اللوحي، و"سيرفيس لابتوب 3" و"سيرفيس برو إكس" المطروح للبيع بالأسواق بالفعل.



"جوجل" تمكن مساعدها الرقمي من القراءة للأطفال بميزة جديدة

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، خاصية جديدة لمساعدها الرقمي الشخصي "أسيستانت" تمكنه من محاكاة قراءة الوالدين للقصص والحكايات لأطفالهم عند غياب أحدهم خارج المنزل.



وتتيح الخاصية الجديدة التي تسمى "ماي ستوري تايم" لأحد الوالدين بتسجيل قرائتهم للحكايات والقصص، والسماح للآخر (أو جليسة الأطفال) بطلب قراءة تلك التسجيلات لأطفالهم عبر سماعات "جوجل نيست" الذكية.



وقالت الشركة إنه بعد ضبط إعدادات الخاصية الجديدة، يتسطيع أحد الوالدين وهو في المنزل أن يقول فقط عبارة "أهلا جوجل تكلم إلى ماي ستوري تايم" عبر أجهزة "جوجل نيست"، ليتوفر لديهم مجموعة من التسجيلات لاختيار أي منها للاستماع إليه مع الأطفال.



وأشارت إلى أن تسجيل القصص يتطلب إعدادا أوليا يتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني "ماي ستوري تايم" والدخول إلى حساب "جوجل" المرتبط بأجهزة "نيست"، ثم تسجيل قراءة أي فصل من القصص، والتي سيتم حفظها بأمان على الصفحة، وسهولة الاستماع إليها من أي مكان ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.