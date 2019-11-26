بجاكيت طويل .. ميريام فارس تستعرض أنوثتها على إنستجرام

شاركت ميريام فارس صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، حيث ظهرت بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر صفحته الرسمية على الانستجرام.



وارتدت ميريام فارس جاكت طويل وتر بروف، وتحته تيشرت باللون الأبي، وقد تركت شعرها منسدلا عبر كتافها بـ طريقة ناعمة وانسيابية للغاية، وقد تلائمت بشكل كبير مع إطلالتها.



فيما اختارت ميريام فارس بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.



وأكملت ميريام فارس إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث أبرزت إطلالتها بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، مع اختيار حذاء رياضي "كوتشي" باللون الأبيض.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..