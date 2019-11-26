كارثة .. عادة تفعلها معظم النساء وراء تساقط الشعر

تساقط الشعر وتقصفه من أكثر المشكلات انتشارا بين النساء والفتيات، وللأسف يجعل مظهر المرأة سيئا جدا مما يدفع النساء للبحث عن حل لهذه المشكلة ويدفعن أموالا طائلة لشراء مستحضرات علاج تساقط الشعر.



وبدلا من استنفاذ الكثير من المال والجهد فى علاج تساقط الشعر والمعاناة التى تعيشها المرأة حتى تستعيد جمال شعرها يمكن للمرأة علاج المشكلة من جذورها.



ووفقا لما ذكره موقع " boldsky" يمكن علاج تساقط وتقصف الشعر الجذري فى الامتناع عن الأشياء او العادات التى تتسبب فى تساقطه ومن أشهر العادات اللاتي تتسبب فى تساقط الشعر هى تمشيط الشعر المبلل.



يجب علي المرأة إيقاف هذه العادة فورًا لأنه قد يتسبب في تلف الشعر وكسره، كما يمكن تجفيف شعرك بشكل طبيعي عن طريق تركه فضفاضًا، وبمجرد أن يجف الشعر بالكامل ، يمكن تمشيطه برفق باستخدام مشط واسع الأسنان للتخلص من أي تشابك أو عقدة ثم ربطه بشكل فضفاض.