ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نقلة تارخية وحضارية.. سليمان وهدان يشيد بالمشروعات القومي في جنوب بور سعيد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:16 م
سليمان وهدان، وكيل
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالمشروعات العمالقة التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في جنوب بورسعيد والتي تضم مجمع صناعي يضم 118 مصنعا، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأنفاق 3 يوليو لربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء،.

مؤكدا أن ما حدث اليوم هو نقلة تاريخية وحضارية لبورسعيد لم تحدث من قبل.

وأوضح وهدان، في بيان له، أن المنظومة الصحية الشاملة هو عمل إنساني في المقام الأول من الرئيس السيسي للمصريين، وهو مشروع قومي لا يقل عن السد العالي ونصر اكتوبر يخدم ويحافظ على صحة وكرامة المصريين، مؤكدا أنه خلال الخمس سنوات الماضية شهدت تعزيز دور مصر الاقليمي والدولي ونهضة اقتصادية شاملة في كافة الجوانب، وكذلك المشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها والبنية التحتية للدولة المصرية تضاهي دول العالم الكبرى.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي مختلف تماما عن عام 2011 ، وبالتحديد توقيت تسليم الرئيس السيسي للسلطة عام 2013، والتي كانت أصبحت أفضل بشكل كبير بعد تنفيذ شبكة للطرق بالإضافة إلى تأسيس البنية التحتية بشكل أفضل، مضيفا أنه بالفعل هناك تطور صناعي وحضاري وعمراني كبير تشهده مصر بشكل لم يحدث في التاريخ الحديث منذ عصر محمد علي.

وشدد "وكيل مجلس النواب"، على أن مصر من خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل النواب يشيد بجهود السيسي فى إدراج منطقة المثلث ببورسعيد ضمن الاستزراع السمكي

بدء مراسم افتتاح العديد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة بورسعيد.. فيديو

بث مباشر.. مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد بحضور الرئيس السيسي

السيسى يشاهد فيلما تسجيلا يرصد حجم الإنجازات ببورسعيد.. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من أرصفة ميناء شرق بورسعيد.. فيديو

شاهد| الرئيس السيسى يعلن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل

ترشيحاتنا

لن أنجب لأحافظ على البيئة.. الأمير هاري "منافق" بسبب حمل ميجان ماركل

إيمي سالم تتألق بـ 4 فساتين جريئة .. ما الأجمل ؟

حقيقة أم شائعة.. سر صورة شيرين سيف النصر التي لم يصدقها أحد

ألو يا همبكة | في ذكرى وفاة توفيق الدقن .. دخل مجال الفن بسبب هذه الفنانة

سنحتكم لـ VAR أو DNA .. محسن صالح يكشف تفاصيل الأزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كرات البيض بالبطاطس وسلطة كابريس ووجبة فاكهة بالأرز

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد

إيمي سالم تتألق بـ 4 فساتين جريئة .. ما الأجمل ؟