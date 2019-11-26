نقلة تارخية وحضارية.. سليمان وهدان يشيد بالمشروعات القومي في جنوب بور سعيد

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالمشروعات العمالقة التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في جنوب بورسعيد والتي تضم مجمع صناعي يضم 118 مصنعا، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأنفاق 3 يوليو لربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء،.



مؤكدا أن ما حدث اليوم هو نقلة تاريخية وحضارية لبورسعيد لم تحدث من قبل.



وأوضح وهدان، في بيان له، أن المنظومة الصحية الشاملة هو عمل إنساني في المقام الأول من الرئيس السيسي للمصريين، وهو مشروع قومي لا يقل عن السد العالي ونصر اكتوبر يخدم ويحافظ على صحة وكرامة المصريين، مؤكدا أنه خلال الخمس سنوات الماضية شهدت تعزيز دور مصر الاقليمي والدولي ونهضة اقتصادية شاملة في كافة الجوانب، وكذلك المشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها والبنية التحتية للدولة المصرية تضاهي دول العالم الكبرى.



وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي مختلف تماما عن عام 2011 ، وبالتحديد توقيت تسليم الرئيس السيسي للسلطة عام 2013، والتي كانت أصبحت أفضل بشكل كبير بعد تنفيذ شبكة للطرق بالإضافة إلى تأسيس البنية التحتية بشكل أفضل، مضيفا أنه بالفعل هناك تطور صناعي وحضاري وعمراني كبير تشهده مصر بشكل لم يحدث في التاريخ الحديث منذ عصر محمد علي.



وشدد "وكيل مجلس النواب"، على أن مصر من خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية.