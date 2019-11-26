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مرأة

بعد وفاة سيدة... كوارث صحية يسببها رجيم الكيتو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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آلاء حسن- حياة عبدالعزيز
بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي منشور يؤكد وفاة سيدة نتيجة نظام الكيتو الغذائي، فيجب الانتباه من هذا النظام الغذائي القاتل من أجل نشر الوعي بين الأفراد وتجنب الكيتو نهائيًا.

وفي هذا السياق قال الدكتور مايكل عاطف، استشاري التغذية العلاجية، إن الكيتو نوع من أنواع الريجيم الذي يعتمد على حرق الدهون بشكل مبالغ فيه ويقلل عناصر مهمة كالكربوهيدات التي يحتاجها الجسم منها : العيش، الأرز، المكرونة.

وأضاف مايكل عاطف، أن الكيتو يستطيع إنقاص الوزن بشكل سريع ولكنه يرفع من نسبة الكولسترول بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى تأثيره على وظائف الكبد.

وأردف استشاري التغذية العلاجية، أن نظام الهرم الغذائي من أفضل الأنظمة التي يستطيع مريض السمنة السير عليها بدون قلق أو خوف، مستكملًا أن ممارسة الرياضة وشرب المياه بقدر كاف والحفاظ على ساعات النوم المطلوبة.
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