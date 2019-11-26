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النائب محمد إسماعيل: أنفاق بورسعيد إعجاز بكل المقاييس.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:13 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن القيادة المصرية والمؤسسة العسكرية والشركات والوزارات تسطر واحدة من أهم الإنجازات التي حدثت بمصر في آخر 5 سنوات وهي لافتتاح أنفاق ببورسعيد .

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحدث اليوم عبر فضائية الحدث اليوم، أن ما تم هو إعجاز بكل المقاييس للقيام بعمل نفق يتسع لسيارتين والأنفاق ستيسر الدخول لسيناء بشكل مريح.

وتابع أن سيناء في اهتمامات القيادة السياسية وستكون عاصمة اقتصادية بشكل كبير وأيضا عاصمة سياحية. 

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان الى أن عدد السكان بنهاية عام 2027 القادم في سيناء سيصل إلى 5 ملايين ما يساعد في التطوير والتنمية.

وقال أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إن ول تجربة حقيقية لمنظومة التأمين الصحي سوف تقضى على الأمراض المستوطنة وفيروس سي والكشف على الطلبة بالمدارس.
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