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توك شو

«المقاولون العرب»: السيسي قدم الدعم الكامل لشركات أعمال حفر أنفاق بورسعيد ..فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:18 م
أنفاق بورسعيد
أنفاق بورسعيد
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قسم التوك شو
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة تعمل على حفر مترو الأنفاق منذ 30 سنة وأكثر مع الشركات الفرنسية المسئولة عن ذلك.

وأضاف المهندس محسن صلاح، في مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" الإعلامي سيد على المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن شركة المقاولون العرب هي التي كانت تقوم بالأعمال المدنية، في حين كانت الشركات الفرنسية تعمل بآلات الحفر تحت الأرض.

وتابع المهندس محسن صلاح، أن الرئيس السيسي عندما أعلن حفر أربعة أنفاق قال إن الشركات القائمة على أعمال الحفر ستكون مصرية فقط.

وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن الرئيس السيسي قدم الدعم الكامل والثقة للشركات المصرية القائمة على أعمال الحفر وهذا أدى إلى أن الشركات فعلت كل ما لديها من خبرات لكي يظهر العمل فى النهاية على أتم وجهة.

وأوضح المهندس محسن صلاح، أن أربع شركات مصرية هي التي عملت على حفر الأنفاق الجديدة وهي "المقاولون العرب، وأوراسكوم" فى أنفاق بورسعيد، و"بتروجت، وكونكورد" في أنفاق الإسماعيلية.


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