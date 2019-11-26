أحمد موسى يبدأ حلقة على مسئوليتي بأغنية «مفيش في الدنيا أغلى من الوطن»

كما افتتح الرئيس السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.



وشهدت الافتتاحات توزيع عقود عدد من المصانع على الشباب، كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة، وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.



وتقيم مديريات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة حفلا للاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي، بتقديم للأوبريت الفني "بشرة خير.



وتعد زيارة الرئيس السيسي، الثالثة لبورسعيد منذ تدشينه المرة الأولى لمشروع شرق بورسعيد عام 2015.







بدأ الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، بأغنية «مفيش فى الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي».وقال الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم بافتتاح نفق قناة السويس.واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح فني عن عمل أنفاق 3 يوليو في بورسعيد وغرفة التحكم والمراقبة بها ثم شهد تدشينها، وحرص على تنظيم جولة في افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، وقص الشريط.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم، الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.