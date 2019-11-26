ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يبدأ حلقة على مسئوليتي بأغنية «مفيش في الدنيا أغلى من الوطن»

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:13 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
البهى عمرو
بدأ الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، بأغنية «مفيش فى الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي».

وقال الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم بافتتاح نفق قناة السويس.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح فني عن عمل أنفاق 3 يوليو في بورسعيد وغرفة التحكم والمراقبة بها ثم شهد تدشينها، وحرص على تنظيم جولة في افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، وقص الشريط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم، الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

كما افتتح الرئيس السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

وشهدت الافتتاحات توزيع عقود عدد من المصانع على الشباب، كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة، وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.

وتقيم مديريات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة حفلا للاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي، بتقديم للأوبريت الفني "بشرة خير.

وتعد زيارة الرئيس السيسي، الثالثة لبورسعيد منذ تدشينه المرة الأولى لمشروع شرق بورسعيد عام 2015.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء مراسم افتتاح العديد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة بورسعيد.. فيديو

بث مباشر.. مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد بحضور الرئيس السيسي

عبر الفيديوكونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة بجنوب الرسوة.. فيديو

السيسى يشاهد فيلما تسجيلا يرصد حجم الإنجازات ببورسعيد.. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من أرصفة ميناء شرق بورسعيد.. فيديو

شاهد| الرئيس السيسى يعلن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل

ترشيحاتنا

عاجل.. انتهاك المجال الجوي بواشنطن وإغلاق البيت الأبيض

أحمد موسي : ساعة ونصف من القاهرة لـ بور سعيد وساعتين لـ سيناء على محور 30 يونيو

الأحمر يصل تونس.. موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

ألو يا همبكة | في ذكرى وفاة توفيق الدقن .. دخل مجال الفن بسبب هذه الفنانة

عقب الهزيمة أمام إنبي.. رسالة صادمة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

الموت يفجع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كرات البيض بالبطاطس وسلطة كابريس ووجبة فاكهة بالأرز

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد

إيمي سالم تتألق بـ 4 فساتين جريئة .. ما الأجمل ؟