فيديوجراف| ليلى بنس المصرية أقوى شخصية مالية في أمريكا

ليلى بنس فتاة مصرية هربت من قنبلة سقطت في غرفتها لتصبح صاحبة شركة استشارات مالية في الولايات المتحدة الأمريكية
هاجرت بعد تدمير منزل أسرتها بالسويس أثناء عدوان 1967 إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحقت بالعمل على مركب لنقل الأفراد بمدينة استاتن ايلاند بنيويورك لمساعدة اسرتها فى دفع مصاريف الايجار.
أكملت دراستها الثانوية والتحقت لتدرس الاقتصاد فى جامعة كاليفورنيا ” لوس انجلوس ” لدفء المناخ ، تزوجت ليلى بعد إكمال دراستها الجامعية من رجل أمريكي يدعى داريدن بنس وأسسا معا فى عام 1985 شركتهما لتقديم خدمات الاستشارية المالية تحت اسم بنس ويلث مانجمنت.
هاجرت بعد تدمير منزل أسرتها بالسويس أثناء عدوان 1967 إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحقت بالعمل على مركب لنقل الأفراد بمدينة استاتن ايلاند بنيويورك لمساعدة اسرتها فى دفع مصاريف الايجار.
أكملت دراستها الثانوية والتحقت لتدرس الاقتصاد فى جامعة كاليفورنيا ” لوس انجلوس ” لدفء المناخ ، تزوجت ليلى بعد إكمال دراستها الجامعية من رجل أمريكي يدعى داريدن بنس وأسسا معا فى عام 1985 شركتهما لتقديم خدمات الاستشارية المالية تحت اسم بنس ويلث مانجمنت.