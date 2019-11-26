أحمد موسي : ساعة ونصف من القاهرة لـ بور سعيد وساعتين لـ سيناء على محور 30 يونيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بافتتاح محور 30 يونيو وهذا الطريق يربط 4 أقاليم تنموية " قناة السويس – الدلتا – القاهرة – البحر الأحمر".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسافة من شرق القاهرة، من اول « الرحاب و الشروق ومدينتي إلى بورسعيد ، تستغرق ساعة ونصف بالسيارة



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، هذا الطريق يستفيد منه جميع المصريين، وبه حارة مخصصة لسيارات النقل.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الطريق لا يوجد عليه أى خدمات وطالب من المسئولين بعمل خدمات عليه " محطة بنزين و استراحة" .



وأكد الإعلامي أحمد موسى أن نفق قناة السويس سهل الكثير على المصريين، مؤكدًا أن المسافة من الدقى الى سيناء تستغرق ساعتين.

