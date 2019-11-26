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رياضة

مدرب نادي مصر: فوز إنبي على الزمالك سبب تفوقنا على دجلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:22 م
نادي مصر
نادي مصر
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عمرو ابوبكر
أبدى عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي إف سي مصر، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، سعادته بعد الفوز الذي حققه الفريق على منافسه وادي دجلة في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني لنادي إف سي مصر، في تصريحاته عبر أثير "إذاعة الشباب والرياضة"، إن "كلمة السر في المباراة أمام وادي دجلة كانت الصبر، أعرف أنها طريقة مملة، ولكن أكدت للاعبين ضرورة أن نغلق المساحات وسنتمكن من خطف هدف الفوز".

وأضاف المدير الفني لنادي إف سي مصر "درست وادي دجلة بشكل جيد، وكان علينا ضغوطات كبيرة لأن المنافس فاز علينا قبل الدوري بخمسة أهداف في مباراة ودية".

وأشار المدير الفني لإنبي، إلى أن نتيجة إنبي أمس أمام الزمالك كانت السبب في ضغط كبير علينا وأصبحنا في المركز الأخير، لذلك تعاملت مع اللاعبين نفسيًا بسبب هذه الضغوطات، ويعتبر فوز إنبي هو الدافع الأكبر في فوزنا اليوم على دجلة.

جدير بالذكر أن نادي مصر نجح في خطف فوز صعب من وادي دجلة بهدف دون رد في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

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