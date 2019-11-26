رئيس محكمة الشعب الصينية: القضاة الصينيون ينظرون 3 قضايا يوميا والمصريون أكثر من 100 قضية

قال رئيس محكمة الشعب الصينية، لوشين سونج، إن القضاة الصينيين ينظر كل منهم ثلاث قضايا يوميا تقريبا، على عكس المحاكم المصرية التي تنظر أكثر من 100 قضية في اليوم الواحد.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة الشعب الصينية، والتي تماثل مجلس القضاء الأعلى في مصر، وذلك بمقر نادي القضاه بالإسكندرية، ضمن الزيارة التي قام بها على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم خمسة من رؤساء المحاكم العليا في بلاده، إضافة إلى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.



وأضاف رئيس الوفد القضائى الصيني أنه لاحظ خلال زيارته الميدانية التي شملت محاكم الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الأسرة، كم التحديات التي يواجهها القضاة المصريون وخاصة فيما يتعلق في تحكيم عدد كبير من القضايا خلال اليوم الواحد، والتي تتراوح ما بين 100 إلى 500 قضية يوميا.



وأشار إلى أن زيارة وفد القضاة الصيني، جاءت بهدف دراسة إمكانية نقل التجربة الصينية الخاصة بالمحاكم التي تتعامل مع القضايا البيئية إلى مصر وذلك بعد عمل الدراسات والأبحاث والمراسلات وصياغة القوانين الخاصة بذلك وتدريب الكوادر القضائية اللازمة.



وأشاد الوفد الصيني بالتشكيل القضائي وخط سير القضايا بمحاكم الأسرة وخاصة فيما يتعلق بوجود خبير نفسي واجتماعي ضمن إجراءات التقاضي بمحكمة الأسرة.



من جانبه، أعلن رئيس نادي قضاة الاسكندرية، المستشار عبد العزيز أبو عيانة، عن بروتوكول تعاون بين القنصلية الصينية ونادي قضاة الإسكندرية، منوها بأنه يتم إعداد مسودة لعرضها على مجلس القضاء الأعلى بالصين، لافتا إلى الاتجاه لتنظيم زيارة سنوية للوفد القضائي الصيني إلى مصر بصفة مستمرة.