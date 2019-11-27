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فن

أول يوم في البعد تتجاوز الـ 700 ألف مشاهدة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت أغنية أول يوم في البُعد للنجم عمرو دياب من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك فور طرحها عبر قناة عمرو دياب الرسمية على الموقع.

حيث حققت الأغنية حتى الآن ما يزيد على 700 ألف مشاهدة فى غضون ساعات لتحتل المركز السادس من أصل 50 مركزًا تضمهم قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة.

أول يوم في البعد كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر ان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا ناجحا على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كبير من النجوم وضيوف المهرجان.

من ناحية أخرى يستعد عمرو دياب خلال الفترة القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملا والذي طرح منه حتى الآن 7 أغنيات.

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