"محاربة التعصب والإرهاب".. ندوة بتربية طنطا

نظمت كلية التربية جامعة طنطا ، اليوم، ندوة بعنوان "التعصب والإرهاب" ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد الكلية.



حاضر بالندوة السيد البدوي نائب رئيس جريدة الأهرام حول مفهوم التعصب وأنواعه ، موضحًا أن التعصب والإرهاب اهم القضايا الاجتماعية التي يجب التصدي لها بالوسائل المناسبة سواء علاجيه او وقائية او أمنيه او اعلامية او قانونية او مجتمعية.



وقال الدكتور عبد الحميد المنشاوي، ان الكلية حريصة علي غرس قيم التسامح في نفوس الطلاب ودعم كافة المبادرات في مجال تعزيز الحوار ونبذ التعصب.



وأشار الدكتور مصطفى صادق ، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الي ضرورة الاصطفاف الوطني ضد كل محاولات العنف من قبل المتطرفين والإرهابيين، ودعم أفكار التسامح، والتعايش وقبول الآخر لدى فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب.



من جانبه أكد الدكتور ياسر بيومي القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، ان هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الدور المجتمعي لجامعة طنطا وإستراتجيتها الرامية الي توعية الطلاب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، لافتًا الي ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدنى لمكافحة التعصب والكراهية والإرهاب.



شارك بالحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد كبير من الطلبة والطالبات .