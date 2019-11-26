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"البيطريين" تكشف حقيقة غش الأمصال واللقاحات والأدوية .. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:33 م
الأمصال واللقاحات
الأمصال واللقاحات
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هاني حسين
قال يوسف العبد عضو مجلس نقابة البيطريين، إن هناك فارقا بين الأدوية البيطرية والأمصال واللقاحات البيطرية.

وأضاف العبد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" غش الأدوية البيطرية كان ظاهرة منتشرة منذ 4 سنوات".

وتابع: "خلال العامين الماضيين انخفضت نسبة غش الأدوية البيطرية، وهناك رقابة وضبط للعديد من الأدوية المغشوشة في الآونة الأخيرة".

وأكمل: "هناك حملات تفتيش على مراكز البيع والتداول والمصانع التي تقوم بغش بعض الأدوية البيطرية".

ولفت: "الأمصال واللقاحات البيطرية وملف الأدوية البيطرية لا ينظر إليه بعين الاهتمام في إدارة الصيدلة".
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