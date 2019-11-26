"البيطريين" تكشف حقيقة غش الأمصال واللقاحات والأدوية .. فيديو

قال يوسف العبد عضو مجلس نقابة البيطريين، إن هناك فارقا بين الأدوية البيطرية والأمصال واللقاحات البيطرية.



وأضاف العبد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" غش الأدوية البيطرية كان ظاهرة منتشرة منذ 4 سنوات".



وتابع: "خلال العامين الماضيين انخفضت نسبة غش الأدوية البيطرية، وهناك رقابة وضبط للعديد من الأدوية المغشوشة في الآونة الأخيرة".



وأكمل: "هناك حملات تفتيش على مراكز البيع والتداول والمصانع التي تقوم بغش بعض الأدوية البيطرية".



ولفت: "الأمصال واللقاحات البيطرية وملف الأدوية البيطرية لا ينظر إليه بعين الاهتمام في إدارة الصيدلة".

