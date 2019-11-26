أحمد موسى يكشف رد الشركة الوطنية للطرق بخصوص طريق 30 يونيو

أرسلت الشركة الوطنية للطرق، ردا على حديث الإعلامي أحمد موسي، بخصوص طريق 30 يونيو، حيث قال موسى إن هذا الطريق لا يوجد عليه أى خدمات، وطالب المسئولين بعمل خدمات عليه " محطة بنزين و استراحة" وأكدت الشركة الوطنية للطرق، أن محور 30 يونيو يوجد به 3 محطات وقود تحت الانشاء.



وأكد أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بافتتاح محور 30 يونيو وهذا الطريق يربط 4 أقاليم تنموية " قناة السويس – الدلتا – القاهرة – البحر الأحمر".



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسافة من شرق القاهرة، من اول « الرحاب والشروق ومدينتي إلى بورسعيد ، تستغرق ساعة ونصف بالسيارة



وأكد أن نفق قناة السويس سهل الكثير على المصريين، مؤكدًا أن المسافة من الدقى إلى سيناء سوف تستغرق ساعتين.



وِاستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو فى بورسعيد وغرفة التحكم والمراقبة بها، والذى شهد تدشينها، وحرص على تنظيم جولة خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، وقص الشريط.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، و محور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

