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توك شو

بعد «أبو عرصة».. الدقهلية: ندرس تغيير اسم شارع حسن البنا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:45 م
كمال شاروبيم
كمال شاروبيم
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قسم التوك شو
قال كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم تغيير اسم قرية "أبو عرصة" إلى "بلقاس أول"، بناءً على رغبة أهالي القرية.

وأضاف كمال شاروبيم، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن هناك لجنة بالمحافظة تُسمى "المسميات" تبحث دائما في طلبات بعض المواطنين بشأن تغيير اسم القرى أو أسماء الشوارع، بناء على رغبة الأهالي.

وتابع كمال شاروبيم، "تغيير اسم القرية جاء بعد أخذ موافقة الأمن وكافة الجهات المعنية، حيث سيتم تغيير اسم الشارع في بطاقات الرقم القومي للمواطنين".

وعن اسم شارع "الشهيد حسن البنا"، ذكر محافظ الدقهلية، أنه تقدم مجموعة من المواطنين منذ شهر تقريبًا؛ من أجل تغيير اسم شارع "حسن البنا" في ميت غمر.

وتابع كمال شاروبيم، "يتم دراسة الموضوع الآن بالمشاركة مع بعض أعضاء المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب وأهالي الشارع من أجل الاستقرار على اسم جديد".

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