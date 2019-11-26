ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تلاعب بفواتير رسائل أدوات منزلية بـ13.75 مليون جنيه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:49 م
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
Advertisements
محمد يحيى
أحبطت جمارك الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى، محاولة تهرب احدي شركات الاستيراد والتصدير من سداد الرسوم علي 6 رسائل جمركية لأدوات منزلية بـ 13.75 مليون جنيه.

قال مصدر جمركي، في تقرير صادر عن جمارك الإسكندرية؛ إن الشركة قدمت فواتير ومستندات مصطنعة بغرض تقليل الرسوم الجمركية، ليصل فارق القيمة المستحقة نحو 2.7 مليون جنيه.

تم تشكيل لجنة جمركية من " عبدالسلام العشري، طارق فراويلة، محمد مرسى، محمد عيسى ، سيد شعبان، العقيد عادل نافع ، العقيد محمود عبدالقادر" وتم تحرير محضر بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بتتصوري في حمام سباحة فاضي ليه ... محمد أنور يعلق على صورة لـ أسماء جلال | شاهد

حاجات كتير بتتغير| متحدث بيراميدز السابق يدعم طارق حامد فى أزمته مع مرتضى منصور

بعد رحيله بشهور.. خالد الغندور يكشف عن 3 عيوب أدت للإطاحة بجروس

العين الحمرا.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء .. الإفتاء تجيب| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار فى فعاليات مهرجان السينمائي

هنتعشى إيه النهاردة .. كرات البيض بالبطاطس وسلطة كابريس ووجبة فاكهة بالأرز

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد