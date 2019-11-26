جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تلاعب بفواتير رسائل أدوات منزلية بـ13.75 مليون جنيه

أحبطت جمارك الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى، محاولة تهرب احدي شركات الاستيراد والتصدير من سداد الرسوم علي 6 رسائل جمركية لأدوات منزلية بـ 13.75 مليون جنيه.



قال مصدر جمركي، في تقرير صادر عن جمارك الإسكندرية؛ إن الشركة قدمت فواتير ومستندات مصطنعة بغرض تقليل الرسوم الجمركية، ليصل فارق القيمة المستحقة نحو 2.7 مليون جنيه.



تم تشكيل لجنة جمركية من " عبدالسلام العشري، طارق فراويلة، محمد مرسى، محمد عيسى ، سيد شعبان، العقيد عادل نافع ، العقيد محمود عبدالقادر" وتم تحرير محضر بالواقعة.