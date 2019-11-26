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أخبار العالم

صراع الأقوياء.. روسيا تكشف للأمريكان عن صاروخ جديد سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:42 م
صاروخ أفنجارد
صاروخ أفنجارد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كشف للولايات المتحدة عن منظومة صواريخ "أفنجارد"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء: "بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيوستارت، شهدت مجموعة تفتيش أمريكية منظومة صواريخ "أفنجارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فوق الأراضي الروسية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري".

وأفاد البيان أن روسيا كشفت عن أحدث أسلحتها للحفاظ على معاهدة نيوستارت سارية وفعالة.

ويعتبر أفنجارد من الصواريخ الباليستية الاستراتيجية العابرة للقارات، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عنه في مارس من العام الماضي.
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