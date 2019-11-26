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تربط أفريقيا بآسيا.. رامي رضوان: أنفاق 3 يوليو نفذها 6000 عامل ومهندس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:51 م
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
قال الإعلامي رامي رضوان، إن عملية تنمية سيناء تسهل نقل البضائع من وإلى سيناء وتربط سيناء بالوادي.

وأضاف الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه يتم إنشاء العديد من المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع رامي رضوان، "الرئيس السيسي تفقد غرف التحكم الرئيسية للإنفاق واستمع إلى شرح تفصيلي إلى طبيعة عمل الأنفاق خلال الافتتاحات اليوم".

وأكمل رامي رضوان حديثه "تم افتتاح أنفاق 3 يوليو التي تربط أفريقيا بآسيا، ونفذها 6000 عامل ومهندس مصري، وكبرى الشركات المحلية".

وقال رامي رضوان، "يتم توفير شبكة من الطرق تسمح بسهولة تنقل البضائع ومجموعة الأنفاق تسهل الانتقال من وإلى سيناء".

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