طارق رضوان يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمان الأفريقي

ترأس النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الأفريقي، لليوم الثاني الجلسة الختامية لإقرار جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر، ومناقشة وعرض تقرير الأمانة العامة وتلقي طلبات المناقشة والمداخلات الخاصة بوفود الدول المشاركة في ضوء تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر.



كما تم بحث واقرار برنامج العمل السنوي للعام، وكذلك بحث واقرار مشروع موازنة العام الحالي للعام ٢٠٢٠، بالإضافة الي بحث وأقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر ٤٢ ومشروع جدول أعمال الدورة ٧٦ للجنة التنفيذية .



والجدير بالذكر، أن اتحاد البرلمان الافريقي يهدف إلى الجمع بين المؤسسات البرلمانية لجميع دول إفريقيا، وتشجيع الاتصالات بين البرلمانيين الأفارقة والعالميين، وتعزيز الديمقراطية والسلام وتعزيزهما.