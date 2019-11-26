قنا تطلق فعاليات مبادرة «معا ضد العنف» من المسرح المكشوف بقصر الثقافة

أطلقت محافظة قنا للعام الثانى على التوالى " مبادرة معا ضد العنف " ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتى اتخذت من اللون البرتقالي لونًا مميزًا للحملة تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خالى من العنف.



جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذى نظمته وحدتى تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، على المسرح المكشوف بقصر ثقافة قنا، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحليه، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا،إحتفالًا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأه بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلى وحدة السكان بالمحافظة ومسئولى فرع المجلس القومى للسكان وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى.



قال الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوه بأوقاف قنا، الإسلام حذر من كافة أشكال حتى النظرة بالعين التي تحمل نوع من التهديد حرمها، كما حرم كافة أشكال العنف اللفظي و النفسي و الاعتداء الجسدي بكل صوره و أنواعه ضد أفراد المجتمع وبعضهم البعض، وضرب عدد من الأمثلة لمواقف حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورد فعله تجاه كل موقف.



و أشار العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إلى أن الأمر يحتاج إلى عمل حقيقي لمواجهة كافة أشكال العنف، لكن على المرأة دور كبير في مواجهة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها، لأنها صاحبة القرار والرأي، لافتًا إلى أن حملة الـ ١٦ يوم، تتضمن عقد ندوات توعية بالتعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة ومجمع اعلام قنا بهدف رفع الوعي وخلق رأي عام مساند للمرأه لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.



فيما قال الدكتور أحمد شوره، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، لازالت المرأة حتى اليوم تكافح وتناضل من أجل حقوقها، رغم ما حصلت عليه، و كل الأديان كانت حريصه على أن تعطي للمرأة حقوقها كاملة دون نقصان، لكن القضية في التطبيق، أما العنف ضد المرأة فتقف ورائه مجموعة أسباب، منها، الموروثات الثقافية و التنشئه الإجتماعية الخاطئة، فضلا عن وجود تعصب نوعي في بعض المجتمعات ضد المرأة مع نوع من التهميش.



و أضاف شوره، الأمر يحتاج إلى تعديل في المناهج الدراسية، مع تكاتف كافة المؤسسات من أجل حصول المرأة على حقوقها، و رفع قدرات المرأة تجاه المشكلات المجتمعية.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2017 والتي تهدف إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



جدير بالذكر ان حملة الـ ١٦ يوم هى حملة دولية أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام ١٩٩١ تبدأ كل عام فى 25 نوفمبر الذى يمثل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأه وتنتهى فى 10 ديسمبر الذى يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



