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رياضة

رغم الفوز على الجزيرة.. دونجا يوجه رسالة قاسية لجماهير الإسماعيلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:58 م
محمود عبد العاطي
محمود عبد العاطي دونجا
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عمرو ابوبكر
أبدى محمود عبد العاطي دونجا لاعب النادي الإسماعيلي، سعادته على تأهل فريقه إلي ربع نهائي البطولة العربية.

ونجح الإسماعيلي في التأهل الى ربع النهائي البطولة العربية بعد الفوز اليوم على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد.

وقال دونجا خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشباب والرياضة: إن مباراة الجزيرة كانت صعبة والفريق المنافس كان مصرا على الصعود، ولكن درسنا نقاط ضعفه بالكامل ولعبنا عليها وتمكنا من الفوز.

وواصل: "عندما أجريت القرعة وعلمنا بتواجدنا مع الجزيرة، الجميع في مصر قالوا إن الإسماعيلي سيخرج من البطولة بنتيجة كبيرة".

ووجه دونجا رسالة الى الجماهير قائلًا: "الإسماعيلي ناد كبير ومثله مثل الأهلي والزمالك لا يصح أن يقال أن الدراويش ستخرج بنتيجة كبيرة أمام أي نادي من أندية الخليج، كان من الواجب تواجد نوع من انواع الدعم.

وأضاف: "لا نقول إن الجزيرة فريق سهل لكن الفريقين كبار والمباراة كانت صعبة، أطلب منهم المساندة نحن نلعب باسم مصر".
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