نواب البرلمان تعليقاً على افتتاحات بورسعيد وشمال سيناء: تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.. والمشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها.. والبنية التحتية تضاهي دول العالم الكبرى

أكد نواب البرلمان، أن خطوات التنمية والتطوير للدولة المصرية، مازالت تتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة الإرهابيين، مشيرين إلي أنه خلال الخمس سنوات الماضية شهدت تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي ونهضة اقتصادية شاملة في كافة الجوانب، وكذلك المشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها والبنية التحتية للدولة المصرية تضاهي دول العالم الكبرى.

جاء ذلك في تعليقاتهم علي المشروعات القومية العملاقة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظتي شمال سيناء وبور سعيد، حيث أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بها، مؤكدا ان منطقة القناة ستصبح واحدة من اهم المناطق الاستثمارية والصناعية الواعدة على مستوى العالم بعد مشروعات البنية الاساسية والتحية التى أنجزتها مصر داخل هذه المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة خاصة مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الانفاق والطرق والكبار.

وقال حسب الله، إن الرئيس السيسى كان واضحا كعادته دائما عندما أكد فى حديثه للمصريين أنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية فى مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه وأن شبكة الطرق التى يجرى إقامتها تعد جزءًا متواضعًا مما يتم إنجازه وأنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أى أكثر من 200 مليار دولار) مؤكدا ان الجميع يعى ويدرك تأكيد الرئيس السيسى بأن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما ، لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة وأن شبكة الطرق من القاهرة في اتجاه بورسعيد والإسماعيلية والعين السخنة سواء كانت طولية أوعرضية على امتداد من بورسعيد إلى السويس أو محور 30 يونيو، علاوة على المحاور الموجودة شرق القناة، عمل ضخم جدًا وتكلفته كبيرة للغاية والهدف منها هو تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية.

وأشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالمشروعات، مؤكدا أن ما حدث اليوم هو نقلة تاريخية وحضارية لبورسعيد لم تحدث من قبل، مؤكدًا أن المنظومة الصحية الشاملة هو عمل إنساني في المقام الأول من الرئيس السيسي للمصريين، وهو مشروع قومي لا يقل عن السد العالي ونصر اكتوبر يخدم ويحافظ على صحة وكرامة المصريين، مؤكدا أنه خلال الخمس سنوات الماضية شهدت تعزيز دور مصر الاقليمي والدولي ونهضة اقتصادية شاملة في كافة الجوانب، وكذلك المشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها والبنية التحتية للدولة المصرية تضاهي دول العالم الكبرى.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي مختلف تماما عن عام 2011 ، وبالتحديد توقيت تسليم الرئيس السيسي للسلطة عام 2013، والتي كانت أصبحت أفضل بشكل كبير بعد تنفيذ شبكة للطرق بالإضافة إلى تأسيس البنية التحتية بشكل أفضل، مضيفا أنه بالفعل هناك تطور صناعي وحضاري وعمراني كبير تشهده مصر بشكل لم يحدث في التاريخ الحديث منذ عصر محمد علي.

وشدد "وكيل مجلس النواب"، على أن مصر من خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية.





وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروعات البنية التحتية التى نفذتها مصر على مدار الـ5 سنوات الماضية كان لها عظيم الأثر فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية؛ ومن ثم دفع عجلة الإنتاج للأمام.





وأكد رشاد، أن مشروعات بورسعيد القومية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعجاز مصرى جديد يتحقق على أرض الواقع، وبمثابة مواصلة جنى ثمار لمرحلة تاريخية من عمر الوطن؛ ابتدأت 2013 وكانت شاهدة على عظمة وعزيمة وتحدى المصريين وعشقهم لوطنهم.





وأضاف رشاد، أن أنفاق بورسعيد الجديدة ستسهم فى سهولة حركة نقل البضائع من وإلى ميناء شرق التفريعة، وتشجيع إقامة المصانع، بجانب أنها تعزز محاور التعمير والبناء بمنطقة قناة السويس الاقتصادية باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية بالشرق الأوسط، وأهم المناطق الجاذبة للاستثمار عالميا.





وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن جودة البنية التحتية وشبكات الطرق وربطها جميع الموانئ البرية والبحرية من أهم عوامل جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى هذا الملف، واستطاعت تحقيق أكبر استفادة ممكنة من منطقة قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية.





وأوضح "رشاد"، أن أرض سيناء الأبيّة كانت أحد أهم وأعظم التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال الـ5 سنوات الماضية، كونها مثلت أرضَا خصبة للتطرف ونقطة اختراق للجماعات الإرهابية المتطرفة، ولكن الآن أصبحت سيناء من أهم محاور التنمية والأمن والاستقرار بفضل جهود القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أن مصر تعيش مرحلة ذهبية فى تاريخها المعاصر، حيث أصبحت المشروعات التنموية القومية لها عنوانا، والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها هدفًا وسبيلًا، وصناعة حضارة تليق بعراقتها غاية ومستقرا، لافتا إلى أن مشروعات بورسعيد ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب، وستزيد من عملية تعمير المنطقة وجعلها منطقة جاذبة للسكان.





وقال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنفاق جنوب بورسعيد ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، هو استكمال للمشروعات القومية العملاقة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنشيط الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وخاصة تسهيل حركة التجارة وتبادل البضائع.





وأضاف "هيكل" أن الأنفاق غرضها تسهيل حركة التجارة، وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة والتي ستسهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة، مشيرًا إلي أن مشروعات البنية التحتية التي توليها الدولة اهتمام كبير، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، لاسيما وأنها بمثابة عنصر جذب للاستثمارات المختلفة، سواء فيما يتعلق بالطرق أو شبكة الاتصالات أو طاقة كهربائية، والتي من شأنها تشجيع أي مستثمر علي ضح استثمارات قويه في السوق المصري.





وأكد أن تلك الإنجازات ومثلها في باقي القطاعات، تمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، في ظل ما تواجهه من تحديات في مواجهتها للإرهاب، فيما أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ان الرأي العام المصري على ادراك ووعى كاملين بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى قالها اليوم خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظتي شمال سيناء وبور سعيد بأنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية فى مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه وأن شبكة الطرق التى يجرى إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه.





وقالت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي بارقة الأمل والضوء للمواطن المصري البسيط، وتعددت المشاريع ما بين خدمية وسياحية وسكنية وتوظيفية، الأمر الذي بات محط أنظار واهتمام العالم بأسرة عن قصر المدة التي تم إنجازها لتلك المشاريع، ما يعكس حجم الإرادة في نقل مصر إلى مكانة عالمية.





وأضافت الشبراوي: أن المشروعات القومية المقامة على أرض بورسعيد، والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، والتي تشمل أنفاق بورسعيد، ومحور 30 يونيو، ومشروع المزارع السمكية ببورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، من شأنها أن تغير وجه المحافظة، وتدفعها نحو المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.





لفتت إلى أن محور 30 يونيو من أهم مشروعات شبكة الطرق القومية، ويعمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية كما يقلل زمن الرحلة بين مدن القناة والقاهرة، كما يعزز الترابط بين 4 أقاليم تنموية، كما من شأنه أن تساهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.





ووصف الدكتور محمود حسين النائب البورسعيدي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بالتاريخية مؤكدًا أنها سوف تغير وجه الحياة فى منطقة القناة وستكون لها اثارها الايجابية على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى محافظات ومدن المنطقة.





وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن تدشين مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد خطوة لطالما انتظرناها طويلا لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فريدة من نوعها فى قطاع الصحة.





وأضاف أبوالعلا، أن كثيرًا من المواطنين لطالما طالبوا ببدء تطبيق نظام التامين الصحى الشامل على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أن الرئيس السيسى حول هذه المطالبات إلى واقع عملى بتدشين مشروع التأمين الصحى والاستعداد لتطبيقه فى محافظة بورسعيد.





وأضاف "أبوالعلا" أن تطبيق التأمين الصحى الشامل واحد من أهم الإنجازات التى يجب أن ندعم الدولة فيها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نظام التامين الصحى الشامل على مستوى طموح المصريين من ناحية الجودة الطبية والخدمات التى سوف يتم تقديمها.





وقال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن تدشين منظومة التأمين الصحى سيحدث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





وأضاف "الجوهري" أن النجاح فى تطبيق هذا المشروع وفقا للتصورات التى تم تحديدها له يعنى نجاح الحكومة فى تقديم خدمة صحية لجميع المواطنين دون تمييز أو استثناء، وهو ما يعد حلما نتمنى اكتمال تحقيقه على أرض الواقع.





وطالب "الجوهري" المواطنين بالاهتمام بالتسجيل فى المشروع والعمل على نجاحه، لأن اشتراكات المواطنين تمثل أحد أهم السبل لاستكمال تكلفة المشروع حيث ستمثل من 30 الى 40%، ثم الموارد الإضافية كرسوم مشتقات التبغ والسجائر، وكذلك مساهمة الخزانة العامة للدولة.





وقال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية خير شاهد على نجاح الرئيس السيسى فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات.





وأضاف "الكمار" أن تكلفة المشروعات التى وصلت إلى 200 مليار دولار تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين الوضع فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية تحديدا بما ينعكس فى النهاية على تحسين مستوى معيشة المواطنين.





وأشار نائب شبين القناطر إلى أن السيسى وعد بالاهتمام ببناء الإنسان المصرى، وبتحسن مستوى الخدمات المقدم له، وهو ما يظهر يوميا من خلال المشروعات الخدمية التى يتم افتتاحها سواء من ناحية الطرق، أو المزارع السمكية أو الصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى ستحدث طفرة فى مستوى الانتاجية والدخل .





كما أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مؤكدًا على أن الهدف منه هو خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب.





وقال "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع التأمين الصحي الشامل في حالة عدم قدرة المواطن على سداد اشتراك التأمين تقوم الدولة تتكفل بعلاج المواطن على بالكامل على نظام التأمين الصحي الشامل.



