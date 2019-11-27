الصناعة: مشروع روسي في مصر بـ 300 مليون دولار.. قريباً

قالت وزاررة الصناعة والتجارة، إن المكتب التجاري في موسكو انتهي من توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات وشركة EFKO الروسية لإنشاء مشروع استثماري في مصر في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات تصل إلى نحو 300 مليون دولار وبحجم أعمال متوقع يصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.





وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن إدارة الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري، بالتنسيق مع المكاتب الخارجية، بالترويج لعدد من المشروعات الهامة خاصة تلك المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنه تم استقدام وفود من الشركات العاملة في العديد من المجالات.



