حظك اليوم | توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 27 /11 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الأربعاء 27 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.
عاطفيا: تساعدك الأفلاك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: ترتفع أسهمك واليوم تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.
عاطفيا وعائليا: المريخ في منزل الحب يدفعك نحو الاقتراب ممن تحب ويساعدك على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.·
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يمدك الفلك بأفكار كثيرة لكن لا تتسرع في كلامك وأقوالك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.
مهنيا واجتماعيا: تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة. ·
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.
عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.
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الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.
عاطفيا: الشمس والقمر والمشتري في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيًا: رغم معاكسة الشمس والقمر بمنزل العمل تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدًا للعطاء.
اجتماعيًا وعاطفيًا: اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح