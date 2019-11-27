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مرأة

حظك اليوم | توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 27 /11 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:15 ص
لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الأربعاء 27 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.


الحمل
من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.

عاطفيا: تساعدك الأفلاك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك


الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: ترتفع أسهمك واليوم تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.

عاطفيا وعائليا: المريخ في منزل الحب يدفعك نحو الاقتراب ممن تحب ويساعدك على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.·

الميزان
من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يمدك الفلك بأفكار كثيرة لكن لا تتسرع في كلامك وأقوالك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12

عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

مهنيا واجتماعيا: تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة. ·

الجدي
من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.
·

الدلو
من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

عاطفيا: الشمس والقمر والمشتري في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3

مهنيًا: رغم معاكسة الشمس والقمر بمنزل العمل تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدًا للعطاء.

اجتماعيًا وعاطفيًا: اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح
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