حظك اليوم | توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 27 /11 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الأربعاء 27 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.









الحمل من21/3 إلى 20/4





مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.





عاطفيا: تساعدك الأفلاك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك







الثور من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: ترتفع أسهمك واليوم تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك



الجوزاء من 22/5 إلى 21/6





مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.





عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.





السرطان من 22/6 إلى 22/7





مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.





عاطفيا وعائليا: المريخ في منزل الحب يدفعك نحو الاقتراب ممن تحب ويساعدك على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.





الأسد من 23/7 إلى 22/8





عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.





مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.





العذراء من 23/8 إلى 22/9





مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.





عاطفيا: إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.·





الميزان من 23/9 إلى 22/10





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.





عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.





العقرب من 23/10 إلى 22/11





مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.





عاطفيا واجتماعيا: اليوم يمدك الفلك بأفكار كثيرة لكن لا تتسرع في كلامك وأقوالك.





القوس من 23/11 إلى 21/12





عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.





مهنيا واجتماعيا: تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة. ·





الجدي من 22/12 إلى 20/1





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.





عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

·





الدلو من 21/1 إلى 19/2





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.





عاطفيا: الشمس والقمر والمشتري في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.





الحوت من 20/2 إلى 20/3





مهنيًا: رغم معاكسة الشمس والقمر بمنزل العمل تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدًا للعطاء.



