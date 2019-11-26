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الباز : أدعو مؤسسات الدولة بالتحقيق مع البحقيري في تجاوزاته.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة أن المحامي أحمد البحقيري ظهر خلال فيديو مُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق تهديدات صريحة جدا لأحد الشخصيات العامة.

وأضاف مقدم برنامج90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد البحقيري بسبب تجاوزاته فهو يسلك كل الطرق غير المشروعة للانتصار على خصومه.

وتابع الباز: هناك بلاغ تم التقدم به ضد البحقيري في 26 يونيو الماضي، وعلى الرغم من ذلك، تمت إحالته للتحقيق في شهر نوفمير وهذا وقت طويل جدا.

وأشار قائلا: أدعو مؤسسات الدولة للتحقيق مع البحقيري في تجاوزاته، ومطالبته بالاعتذار.

وقال مقدم برنامج 90 دقيقة إن الفيديو يحمل تجاوزا في حق القانون.
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