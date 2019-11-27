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بين الناس

سكان ابني بيتك بالمنيا يطالبون بتخصيص مدرسة للتعليم الأساسي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب سكان المرحلة الثانية من "ابنى بيتك" بالمنيا الجديدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، محافظ المنيا، بتخصيص مدرسية للتعليم الأساسى.

يقول محمد محمود: "تم تخصيص مدرسة للتعليم الأساسى للمنطقة الثانية، ابنى بيتك، تخدم ١٥٠٠ أسرة من سكان الحى، وذلك منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن لم يستفد منها أبناء الحى بسبب استيلاء مدرسة اللغات على المبنى في حين أن هذه المدرسة اللغات كان محلها المرحلة الأولى ابنى بيتك وتم نقلها إلى المنطقة الثانية ما جعل أهالى الحى يعانون من ذهاب تلاميذهم إلى المدارس الخارجية التى تبعد عن الحى نحو ٥ كيلو مترات ولا توجد مواصلات تخدم الحى، فيضطرون للسير على الأقدام في الطريق السريع مما يعرضهم لحوادث الطريق".

وتقدم الأهالى بشكاوى إلى محافظ المنيا السابق، ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق والحالى ولم يتم عمل أى شيء.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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