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اقتصاد

«قطاع الأعمال» تجري مفاوضات مع شركة صينية لتطوير النصر للسيارات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزي
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تجري مفاوضات مع كبري الشركات الصينية في مجال صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر للسيارات في مشروع يهدف لإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.

أضاف في تصريحات له، أن الفترة القليلة القادمة ستشهد زيارة لوفد الشركة لمصر لتفقد المصنع.

وأوضح أنه يجري إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية والنقل في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، موضحا أن مبادرة "جسور" التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر نافذة واحدة لدعم المتعاملين في مجال التجارة الخارجية ليس فقط الشركات الكبرى وإنما لتشجيع الشركات الصغيرة وتمكينها من التصدير.

وبدأت أولى مراحلها في أكتوبر الماضي من خلال خدمة الشحن البحري من ميناء العين السخنة إلى مومباسا في كينيا بهدف الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية، على أن تستكمل خدمات المبادرة من التجميع والتخليص الجمركي والنقل البحري والتخزين في الربع الثاني من 2020، إلى جانب توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين، مع تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يجري إعداد كتالوج إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الإفريقية.
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