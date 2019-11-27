«قطاع الأعمال» تجري مفاوضات مع شركة صينية لتطوير النصر للسيارات

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تجري مفاوضات مع كبري الشركات الصينية في مجال صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر للسيارات في مشروع يهدف لإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.





أضاف في تصريحات له، أن الفترة القليلة القادمة ستشهد زيارة لوفد الشركة لمصر لتفقد المصنع.





وأوضح أنه يجري إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية والنقل في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، موضحا أن مبادرة "جسور" التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر نافذة واحدة لدعم المتعاملين في مجال التجارة الخارجية ليس فقط الشركات الكبرى وإنما لتشجيع الشركات الصغيرة وتمكينها من التصدير.



