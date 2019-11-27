محدش سائل فينا .. كفر الزقازيق تغرق في مياه الصرف الصحي

استغاث أهالي كفر الزقازيق بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة حيوية، يوجد بها منطقة سكنية وتجمع مدارس.



قال عبدالله محمود فى رسالته: إن مياه الصرف الصحي، أغرقت الشارع بأكمله وهو شارع حيوي، به تجمع مدارس ومنطقة سكنية، كما أنه ممر رئيسي للسيارات، والمشكلة قائمة منذ أكثر من أسبوعين، مما أدت لانبعاث رائحة كريهة هذا بالإضافة إلى انتشار الباعوض والحشرات الزاحفة التي تهدد الأهالي بالأمراض.



وأكد الأهالي على أنهم، طالبوا المسئولين بمجلس المدينة بالوقوف على حل المشكلة خاصة وأن أطفالهم يعبرون الشارع يوميا في طريقهم للذهاب والعودة إلى المدرسة، ويخشون من تعرضهم لمخاطر أو إصابات، إلا أن المسئولين لا يفعلون أمرا إلا تقليل كمية المياه كلما ارتفع منسوبها ولكنهم لا يحلون جذور المشكلة، وناشد الأهالي محافظ الشرقية، بضرورة التأكيد على حل المشكلة التي تؤرقهم.



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