كيف تقوم بتحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب وفيسبوك على آيفون

من إحدى المشاكل التى تواجه مستخدمى هواتف آيفون عدم إمكانية تحميل مقاطع فيديو من يوتيوب وفيسبوك، على عكس مستخدمى أندرويد الذين يمتلكون تطبيقات عدة لتحميل تلك المقاطع بسهولة مطلقة.





وهناك البعض يستخدمون حيلة أخرى بتسجيل فيديو شوت عبر الميزة التى أتيحت منذ إطلاق ios 12، ولكنها ليست كافية والحل هنا سيكون عن طريق تحميل تطبيقى (يوتيوبرز فيديو) و (إدارة الملفات).





طريقة عمل كل تطبيق :





1- تطبيق (يوتيوبرز فيديو)

تعتمد فكرة عمل التطبيق كأنه متصفح خارجى، يتم من خلاله فتح أى موقع سواء كان يوتيوب أو فيسبوك أو إنستجرام، كل ما عليك فعله هو نسخ رابط الفيديو، ومن ثم تحميله والحصول عليه فى ألبوم الصور، إلا أن أبرز عيوبه توقفه عن العمل عشوائيًا.





2- تطبيق (إدارة الملفات)