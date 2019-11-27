مهدد بالطرد.. أيمن يناشد أهل الخير دفع الإيجار وسداد فاتورة الكهرباء

ناشد المواطن أيمن محمد إبراهيم، البالغ من العمر 38 عامًا، عامل، ويقيم في 43 شارع عبدالواحد شحاتة، بأرض اللواء، بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير في مساعدته على سداد إيجار الشقة .





ويقول في رسالته: أنا زوج ولدى طفلان، وأنا أرزقى على باب الله، أعمل يومًا وأتعطل أيامًا، وأستغيث بأهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى على تسديد إيجار الشقة؛ لأنى عاجز عن التسديد وتراكم على، وأصبحت مهددًا بالطرد، ولا أجد من ألجأ إليه .





ويضيف: سبق أن أصبت في حادث سيارة عام 2007، وتم تركيب 7 مسامير وشريحتين، لذلك ليس بمقدورى العمل الشاق، فضلاً عن مرض زوجتي، وكل ما أريده من يساعدنى في دفع الإيجار، وتسديد فاتورة الكهرباء التى بلغت 1000 جنيه عن شهور تراكمت علىّ، وعمل يناسب إعاقتى كحارس أو فرد أمن في شركة .





للتواصل مع الحالة: 01225808362



