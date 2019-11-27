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مرأة

تعرفي علي طريقة عمل كيكة التوابل خطوة بـ خطوة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
كيكة التوابل
كيكة التوابل
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نهى هجرس
تعد الكيك من اهم الوجبات التى تحرص الأمهات على تواجدها فى المنزل، ولكن الأطفال فى كثير من الأوقات يملون من الأطعمة الروتينية، ولذلك سوف نقدم طريقة عمل كيكة التوابل على طريقة الشيف نرمين هنو وهى:-

المكونات:-
- نصف كوب زبدة
- 1 و نصف كوب سكر
- 4 صفار بيض
- 3 كوب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
- 1 ملعقة صغيرة قرفة
- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب
- 1 كوب حليب
- ثلثى كوب شوكولاتة مبشورة
- 4 بياض بيض 

طريقة تحضير كيك التوابل:-

- تجهز صينية بزبدة ودقيق

- يسخن الفرن على درجة حرارة 160

- يخفق بياض البيض مع ملعقة من السكر في العجان حتى يصبح القوام هشا، يترك جانبا

- تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

- تمزج الزبدة مع السكر، ثم يضاف البيض، الشوكولاتة، المكونات الجافة، ثم الحليب، مع الاستمرار في التقليب

- يضاف بياض البيض تدريجيا

- تخبز في الفرن حوالي 40 دقيقة

- تترك لتبرد تماما، وتقدم​
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