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مرأة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير كفتة الحاتي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
كفتة الحاتى
كفتة الحاتى
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لمياء الياسين
يمكنك من وقت لآخر التجديد فى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك وتقديمها بشكل مختلف إليك طريقة مبتكرة وسريعة أشهى من المحلات لتحضير كفتة الحاتى على طريقة أمهر الشيفات

المقادير لتحضير كفتة الحاتى للشيف إلهام فتحى:

3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
500 جم لحم مفروم
ملعقة صغيرة شطة مجروشة
2 سن ثوم مهروس ناعم
ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

اخلطي اللحم المفروم مع كافة المكونات حتى تتجانس تماما ثم أضيفى التوابل الملح والشطة والبقدونس والثوم المهروس وامزجي جيدًا.

ضعى اللحم فى الاسياخ وأدخليها للفرن مع التقليب حتى ينضج اللحم

كفتة الحاتى للشيف الشربينى

المقادير لتحضير كفتة الحاتى

200 جرام بصل
100 جرام دهن لحمة حسب الرغبة


فصين ثوم عدد أتنين حبة فلفل حار وورق لوري
وتلات حبات هيل(حبهان )
كيس بيكنج بودر أو رشة بيكربونات الصوديوم
بهار لحم
وفلفل أبيض مطحون أو أسمر
وملح

طريقة تحضير الكفتة ..

فى الكبة الكهربائية تخلط اللحم مع البصل وبعد ذلك تضاف اليها الملح والبيكنج بودر و بصل بودر وتوم بودرو رشة قرفة مطحون ورشة زنجبيل مطحون وتترك لمدة نصف ساعه فالثلاجه العادية من ثم تضعي مياه بصل وعصير ليمون وحبة طماطم مبشورة وتوضع فى الأسياخ

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