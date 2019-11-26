سنجر: الرئيس السيسي يمتلك الرؤية من فكرة إلى تنفيذ في تنمية المشروعات..فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، ان هناك ثورة كبيرة قامت في تنمية المشروعات بالدولة المصرية التي قدمها الرئيس السيسي.



وأضاف الدكتور أشرف سنجر خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن رئيس الدولة عندما يتملك الرؤية ويضعها على أرض الواقع لتنفيذها هذا هو النجاح الحقيقى.



وتابع الدكتور أشرف سنجر، أن النفق الجديد ببورسعيد يعتبر نقلة كبيرة جدا من الامان وجودة الطريق والسرعة وربط هذا بورسعيد بالاقاليم الاخرى المجاورة لها.



وأوضح الدكتور أشرف سنجر، ان النفق الجديد ببورسعيد سوف يعمل على أعطاء بورسعيد على فعل تنمية أكبر وهذه تنمية تعمل على تطوير الاقتصاد الداخلى.



وأشار الدكتور أشرف سنجر، إلى أن بورسعيد فى عام 2015 كانت مساهمتها فى الناتج القومى المصري 33 مليار جنية.

