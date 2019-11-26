تفاصيل الحكم المشدد 10 سنوات على ابن حمدي الفخراني بقضية السطو المسلح على سيارة نقل أموال بطنطا

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا على ابن المهندس حمدي الفخراني البرلماني الأسبق بسجنه 10 سنوات، بتهمة السطو المسلح بمشاركة 6 آخرين، على سيارة نقل أموال بمدينة طنطا، وسرقة مليون و350 ألف دولار، وإطلاق النار على قائد السيارة ومرافقه وإصابتهم بجروح متنوعة خطيرة.



وأفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية أن ابن البرلماني الأسبق عاد بعد فترة من هروبه خارج القاهرة وسلم نفسه إلى الجهات المعنية لإعادة إجراءات المحاكمة والتي قضت بحبسه حضوريا على خلفية واقعة السطو المسلح على سيارة نقل أموال .



وكانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا على المتهم، بالمؤبد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، مؤخرًا، وتم استئناف القضية والتى قررت حبسه 10 سنوات.



وكانت أحداث الواقعة تعود إلى 2015 م عندما شهد شارع سعيد سطو مسلح من قبل مجهولين على إحدى شركات الأموال، وسرقة مليون و350 ألف دولار.



وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء الواقعة أحمد حمدي الفخراني نجل البرلماني السابق حمدي الفخراني، نائب المحلة السابق بالاشتراك مع 6 آخرين.



وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 4 متهمين، وهروب 3 بينهم أحمد حمدي الفخرانى، واعترف المتهمون المقبوض عليهم بالواقعة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، والذي استئناف على الحكم، وتم تحديد له جلسة اليوم والتي أصدرت قرارها المذكور.