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توك شو

القوصي يكشف عن تفاصيل جديدة حول إطلاق القمر الصناعي طيبة 1.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:05 م
ارشيفية
ارشيفية
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه سيتم مساء اليوم إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، مضيفا أن الأحوال الجوية مواتية لإطلاق القمر.

وأضاف القوصى فى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، انه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" فى المرة الأولى لوجود عطل فى قاعدة الإطلاق وتم تصليحه، مشيرا إلى أن المرة الثانية تأجل إطلاقه لسوء الأحوال الجوية.

وتابع أن إطلاق القمر الصناعى الجديد سيكون له فائدة مباشرة لمصر، لأنه سيقدم خدمات الاتصالات التليفونية والإنترنت فهو بداية خطوة مهمة في التحول الرقمي.

وأوضح انه بعد خمس سنوات سوف يتم العمل على القمر الصناعى الجديد "طيبة 2" ، مشيرا إلى أن القمر الصناعى "طيبة 1" سوف يعمل لمدة 15 سنة فقط.

وأشار الدكتور القوصى، إلى أن محطات التحكم الموجودة فى مصر هى محطة أساسية ومحطة تبادلية وهما اللتان ستتوليان عملية التحكم واستقبال البيانات، مؤكدا أن هذه المحطات يعمل بها فنيون مصريون بدون الاستعانة بأى خبرة أجنبية.
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